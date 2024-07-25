Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що слова Головнокомандувача ЗСУ не так стосуються математики, як більше психології. Він наголосив, що у нас немає вибору воювати чи ні.

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"Сирський це говорить прямо нашим партнерам. Він каже, що у них на складах є багато високотехнологічної зброї, яка значно переважає російську, вона набагато ефективніша та далекобійна. Ця зброя на складах, а її треба бачити на полі бою, адже це суттєво впливатиме на перебіг подій по лінії фронту", – сказав Подоляк.

Боротьба за існування

Михайло Подоляк зауважив, що Сирський у своєму інтерв'ю підкреслив, що сьогодні виглядає, ніби ми ведемо оборонну війну завдяки вольовим якостям наших військовослужбовців. Однак Україна немає іншого виходу, адже до нас прийшли, щоб вбивати, чинити геноцидну війну.

Якщо ми припиняємо спротив, то тоді нас чекає окупація, фільтрація, концентраційні табори, депортація, масові зґвалтування, вбивства. Тому у нас немає іншого шляху, ніж вести оборонну війну,

– сказав радник голови ОПУ.

Високотехнологічна зброя партнерів

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна може вести оборонну війну, використовуючи високотехнологічну зброю партнерів. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало зрозуміло, що армія країни-агресорки не така потужна, як про неї думали.

Це зовсім іншого типу армія – технологічно вона значно скромніша. Це не та армія, яку треба боятись, яку не можна знищити, але для цього треба мати паритетність,

– висловився Подоляк.

На думку радника голови ОПУ, потрібні не тільки вольові якості, які Україна має в максимальному обсязі, а ще й баланс військових потужностей. Якщо Росія, умовно, використовує 3 тисячі танків, то для ефективного спротиву Силам оборони треба мати хоча б 1 – 2 тисячі.

"У Росії є два компоненти, які тотально домінують. Це стратегічна й тактична авіація. Щоб протистояти цілому потрібні системи протиракетної оборони, зокрема авіаційний компонент, ті ж F-16, далекобійні ракети, дрони та протистратегічна авіація. Тоді ситуація виглядатиме зовсім інакше", – зазначив він.