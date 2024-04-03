По информации журналистов, только в феврале 2024 года Кремль импортировал почти тысячу единиц огнестрельного оружия из Европейского Союза, обходя санкции. Интересно, что использование брендированного скотча помогло выявить один из путей контрабанды.

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Контрабанда оружия: разоблачение каналов

Российские компании, по данным Федеральной службы по аккредитации, в феврале оформили документы на импорт 159 220 патронов и 1338 единиц стрелкового оружия. Из них 957 стволов завезли в обход санкций.

Значительную часть импорта составляют охотничьи ружья ATA Turqua (Турция), Sabatti (Италия) и Bergara (США). Крупнейшей партией стали 500 австрийских 9-миллиметровых пистолетов Glock 17 Gen5, которые есть на вооружении полиции и специальных подразделений в десятках стран по всему миру,

– пишут в The Insider.

Выявление одного из маршрутов контрабанды стало возможным благодаря анализу видеоролика с рекламой немецкого карабина Sauer 404, на упаковке которого был обнаружен брендированный скотч итальянского оружейного магазина Armeria Piovanelli, что дало ключ к разгадке целой сети поставок.

Собственно, сначала, 29 февраля, вышло расследование об итальянской фабрике C.D. Europe S.r.l. и люксембургский холдинг Beretta Holding, которые производят оружие, и, вероятно, прямо связаны с российскими импортерами. А уже после этого, через три недели, появилось соответствующее видео, на котором видно скотч с надписью с Armeria Piovanelli.

Обратите внимание! Воспроизведение полной цепи поставок по таможенным документам показало, что турецкие патроны и итальянские ружья попадают в Россию через различные каналы, в частности казахстанские компании. Среди импортируемого оружия есть винтовки Barrett MRAD, которые используются военными снайперами. Они имеют высокую прицельную дальность и способны пробивать бронежилеты.

Российские компании, связанные с импортом оружия, владеют значительной частью импортируемых патронов и стрелкового оружия. Похоже, что обход санкций является систематическим и происходит поставка оружия на фронт. Вот перечень российских компаний импортеров, которые получают соответствующее вооружение:

ООО "Русский Орел";

ООО "Кольчуга";

ООО "Орел";

ООО "Смарт Системс";

ООО "Тест-оружие";

ООО "Форт".

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Регламент Совета Европейского Союза формально запрещает поставки вооружения в Россию, но фактически поток оружия не остановили, как понятно из материала The Insider. Расследование показывает, что с начала войны Россия импортировала тысячи единиц оружия и миллионы патронов.

В целом эта ситуация создает серьезные вызовы для эффективности санкционного режима Евросоюза: оружие европейского производства продолжает попадать в Россию, а ее получатели часто имеют прямые связи с различными странами Запада.