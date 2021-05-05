Сергей Дейнеко заявил, что пассажиропоток из России во временно оккупированный Крым не увеличился. В последние годы он остается на одинаковом уровне.

Что известно о пассажиропотоке в Крым

Количество людей, направляющихся с оккупированного полуострова в Украину, уменьшилось с начала пандемии коронавируса. Об этом глава Госпогранслужбы заявил в интервью.

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По словам Дейнеко, в среднем за сутки через КПВВ административную границу Украины с Крымом пересекает 800 – 900 человек.

Из России мы не видим увеличения пассажиропотока. Иногда Россия даже просто берет и не выпускает своих граждан на выезд. Есть такие случаи. Мы не прогнозируем, что будет критический рост пассажиропотока из России на пасхальные праздники,

– заявил глава Госпогранслужбы.

Он также добавил, что пограничники пристально следят за тем, нарушают ли российские известные деятели правила въезда во временно оккупированный Крым.

"В своем желании перекрыть доступ в Украину для таких нежелательных лиц мы не жалеем ни времени, ни своих глаз. Пересматриваем тысячи записей в ютубе, фейсбуке, инстаграме. Мы делаем это очень настойчиво и будем делать и в дальнейшем", – рассказал Дейнеко.

Обратите внимание! После российской оккупации Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда-выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

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