Россия иногда не выпускает своих граждан из Крыма, – Дейнеко
Сергей Дейнеко заявил, что пассажиропоток из России во временно оккупированный Крым не увеличился. В последние годы он остается на одинаковом уровне.
Источник:"РБК-Україина"
Что известно о пассажиропотоке в Крым
Количество людей, направляющихся с оккупированного полуострова в Украину, уменьшилось с начала пандемии коронавируса. Об этом глава Госпогранслужбы заявил в интервью.
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По словам Дейнеко, в среднем за сутки через КПВВ административную границу Украины с Крымом пересекает 800 – 900 человек.
Из России мы не видим увеличения пассажиропотока. Иногда Россия даже просто берет и не выпускает своих граждан на выезд. Есть такие случаи. Мы не прогнозируем, что будет критический рост пассажиропотока из России на пасхальные праздники,
– заявил глава Госпогранслужбы.
Он также добавил, что пограничники пристально следят за тем, нарушают ли российские известные деятели правила въезда во временно оккупированный Крым.
"В своем желании перекрыть доступ в Украину для таких нежелательных лиц мы не жалеем ни времени, ни своих глаз. Пересматриваем тысячи записей в ютубе, фейсбуке, инстаграме. Мы делаем это очень настойчиво и будем делать и в дальнейшем", – рассказал Дейнеко.
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