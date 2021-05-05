Сергій Дейнеко заявив, що пасажиропотік з Росії до тимчасово окупованого Криму не збільшився. Останніми роками він залишається на однаковому рівні.

Що відомо про пасажиропотік до Криму

Кількість людей, які прямують з окупованого півострова до України зменшилася з початку пандемії коронавірусу. Про це глава Держприкордонслужби заявив у інтерв'ю.

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За словами Дейнеко, у середньому за добу через КПВВ адміністративну межу України з Кримом перетинає 800 – 900 осіб.

З Росії ми не бачимо збільшення пасажиропотоку. Інколи Росія навіть просто бере і не випускає своїх громадян на виїзд. Є такі випадки. Ми не прогнозуємо, що буде критичне зростання пасажиропотоку з Росії на великодні свята,

– заявив глава Держприкордонслужби.

Він також додав, що прикордонники пильно стежать за тим, чи порушують російські відомі діячі правила в'їзду в тимчасово окупований Крим.

"У своєму бажанні перекрити доступ в Україну для таких небажаних осіб ми не шкодуємо ні часу, ні своїх очей. Передивляємося тисячі записів в ютубі, фейсбуці, інстаграмі. Ми робимо це дуже наполегливо і будемо робити і надалі", – розповів Дейнеко.

Зверніть увагу! Після російської окупації Криму, між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в'їзду – виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

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