Россия помогает Ирану расшатывать ситуацию на Ближнем Востоке, а КНДР – в Индо-Тихоокеанском регионе. Более подробно об угрозах, которые создает "ось зла", рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

Смотрите также Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города под ударом Украины

Иран получил истребители от России

В Минобороны Ирана официально заявили о том, что между Тегераном и Москвой завершены договоренности по доставке в Иран истребителей Су-35 российского производства, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130 российского производства.

Иранский бригадный генерал Махди Фарахи сказал, что эти три военных самолета точно будут в распоряжении Ирана, и процессы передачи сейчас продолжаются. Более того, в Иране заявляют, что первые тренировочные самолеты от России они уже получили, а иранские пилоты уже проходят обучение.

На самом деле еще весной этого года уже звучали предположения о том, что Иран начал получать первые прототипы самолетов от России.

И это очень сильно может изменить баланс сил в регионе Ближнего Востока, особенно на фоне нападения поддерживаемого Ираном ХАМАС на Израиль и попытки США усилить свое влияние в регионе путем альянсов, например, с Саудовской Аравией.

Какие риски создает передача Ирану самолетов Су-35

Опасность такого соглашения между Ираном и Россией для Ближнего Востока заключается в том, что получение Ираном Су-35 из России позволяет ему обезопасить свои ядерные объекты и завершить создание ядерного вооружения.

Еще весной звучали предположения о том, что в целом контракт охватывает 60 машин для Ирана и большую часть из них Россия еще должна изготовить.

Ирану эти самолеты действительно нужны, потому что его авиапарк сейчас очень в плохом состоянии. Часть из них уже давно не находится в летном состоянии, не то что в состоянии возможности выполнения задач по назначению.

А это уже позволяло, в случае необходимости, другим странам держать под прицелом ядерные объекты Ирана, который максимально приблизился к созданию ядерного вооружения. Но, получение Ираном российских самолетов, может этот баланс нарушить.

Что Россия хочет получить от Ирана для войны против Украины

В то же время в ГУР МО заявили, что Россия прилагает серьезные усилия, чтобы добиться поставок баллистических ракет из Ирана. Однако пока они не увенчались успехом.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка, Россия еще с прошлого года не оставляет попыток получить ракетное вооружение из Ирана.

Речь идет, в частности, о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfagar. По оценкам украинской разведки, на данный момент не зафиксировано ни одной поставки ракет из Ирана в Россию.

Впрочем, разговоры о возможной передаче иранских баллистических ракет России активизировались на прошлой неделе.

В частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Тегеран уже поставляет ударные дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды, а также рассматривает варианты по баллистике малой дальности.

Теперь, когда Иран заявляет о договоренности о передаче российских самолетов, беспокойство о передаче России баллистических ракет растет. Военные эксперты предупреждают, что иранские баллистические ракеты, согласно заявленным характеристикам, более разрушительны, однако не способны маневрировать в воздухе в отличие от российских "Искандеров". Однако при этом сбивать такие цели могут только комплексы Patriot и SAMP-T.

Какая угроза от Ababil и Fateh-11

Исходя из дальности пуска Ababil в 86 километров, под угрозой будут практически те же прифронтовые города Украины, которые и сейчас находятся под ударом.

По параметрам эта ракета примерно соответствует системам типа "Точки-У", "Смерч" или "Ураган". Что касается иранской баллистики Fateh-110, которая применялась в боевых действиях в Сирии, то у самой массовой ракеты дальность составляет до 300 километров.

Впрочем, стоит добавить, что пока ни один факт передачи таких ракет России не зафиксирован, но риск существует.

Россия помогла КНДР запустить спутник-шпион

В то же время на другом конце света Северная Корея усиливает эскалацию. Сегодня издание Bloomberg сообщило, что Северная Корея заявила, что ее спутник-шпион сделал фотографии Белого дома, Пентагона и близлежащих военно-морских баз США.

Утверждается, что официальные СМИ КНДР заявили, что президент Ким Чен Ын видел последние изображения вместе с предыдущими фотографиями Рима, авиабазы Андерсон на Гуаме, Перл-Харбора и авианосца ВМС США "Карл Винсон".

Хотя эксперты Южной Кореи сильно сомневаются, что запущенный спутник имеет именно военную ценность для режима Ким Чен Ына и скорее выступает как пропаганда.

Северная Корея запустила спутник-шпион еще 22 ноября. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.

Запуск стал третьей попыткой Северной Кореи после двух неудачных попыток и первой после поездки Ким Чен Ына в Россию в сентябре, во время которой Путин пообещал помочь Пхеньяну в создании спутников. Два предыдущих спутника Пхеньяна упали именно летом.

Как сообщают южнокорейские разведчики, после визита в Москву Ким Чен Ына в сентябре, Северная Корея направила в Москву данные о ракете-носителе, использованные в двух предыдущих запусках спутников, а Россия предложила свой анализ данных. В конечном результате, именно после этого КНДР удалось запустить спутник-шпион.

КНДР усиливает напряжение возле границ с Южной Кореей

В последние дни Северная Корея начала активно перебрасывать оружие к границе с Южной Кореей. КНДР снова начала устанавливать вдоль пограничной зоны охранные посты и тяжелое огнестрельное оружие.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что северокорейские войска были замечены во время установки временных охранных постов и доставки оружия внутрь демилитаризованной зоны, которая разделяет две Кореи, после того, как Пхеньян заявил, что он не будет выполнять обязательства по межкорейскому соглашению об уменьшении военной напряженности 2018 года.

Вместе с тем представитель Управления правительства Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил сегодня, что КНР готова создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но материковый Китай не будет терпеть или проявлять снисхождение к силам "независимости Тайваня", если они решатся на шаги в сторону независимости острова.

Фактически Биньхуа заявил – "попытка провозгласить "независимость Тайваня" будет означать войну".

"Ось зла" не скрывает, что противостоит Западу