Росія допомагає Ірану розхитувати ситуацію на Близькому Сході, а КНДР – в Індо-Тихоокеанському регіоні. Більше детально, про загрози, які створює "вісь зла", розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Іран отримав винищувачі від Росії

У Міноборони Ірану офіційно заявили про те, що між Тегераном та Москвою завершено домовленості щодо доставки до Ірану винищувачів Су-35 російського виробництва, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130 російського виробництва.

Іранський бригадний генерал Махді Фарахі сказав, що ці три військові літаки точно будуть у розпорядженні Ірану, і процеси передачі зараз тривають. Ба більше, в Ірані заявляють, що перші тренувальні літаки від Росії вони вже отримали, а іранські пілоти вже проходять навчання.

Насправді ще навесні цього року вже лунали припущення про те, що Іран почав отримувати перші прототипи літаків від Росії.

І це дуже сильно може змінити баланс сил в регіоні Близького Сходу, особливо на тлі нападу підтримуваного Іраном ХАМАС на Ізраїль та спроби США посилити свій вплив у регіоні шляхом альянсів, наприклад, з Саудівською Аравією.

Які ризики створює передача Ірану літаків Су-35

Небезпека такої угоди між Іраном та Росією для Близького Сходу полягає у тому, що отримання Іраном Су-35 з Росії дозволяє йому убезпечити свої ядерні об'єкти та завершити створення ядерного озброєння.

Ще навесні лунали припущення про те, що загалом контракт охоплює 60 машин для Ірану й більшу частину з них Росія ще має виготовити.

Ірану ці літаки дійсно потрібні, бо його авіапарк наразі дуже в поганому стані. Частина з них вже давно не знаходиться у льотному стані, не те що у стані можливості виконання задач за призначенням.

А це вже дозволяло, у випадку потреби, іншим країнам тримати під прицілом ядерні об'єкти Ірану, який максимально наблизився до створення ядерного озброєння. Але, отримання Іраном російських літаків, може цей баланс порушити.

Що Росія хоче отримати від Ірану для війни проти України

Водночас у ГУР МО заявили, що Росія докладає серйозних зусиль, щоб досягти поставок балістичних ракет з Ірану. Однак поки вони не увінчалися успіхом.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, Росія ще з минулого року не залишає спроб отримати ракетне озброєння з Ірану.

Йдеться, зокрема, про балістичні ракети Fateh-110 та Zolfagar. За оцінками української розвідки, на цей момент не зафіксовано жодного постачання ракет з Ірану до Росії.

Втім, розмови про можливу передачу іранських балістичних ракет Росії активізувалися минулого тижня.

Зокрема, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Тегеран вже постачає ударні дрони, керовані авіабомби та артилерійські снаряди, а також розглядає варіанти щодо балістики малої дальності.

Тепер, коли Іран заявляє про домовленість щодо передачі російських літаків, занепокоєння щодо передачі Росії балістичних ракет зростає. Військові експерти попереджають, що іранські балістичні ракети, згідно із заявленими характеристиками, більш руйнівні, проте не здатні маневрувати у повітрі на відміну від російських "Іскандерів". Однак при цьому збивати такі цілі можуть лише комплекси Patriot та SAMP-T.

Яка загроза від Ababil та Fateh-11

Виходячи з дальності пуску Ababil у 86 кілометрів, під загрозою будуть практично ті ж самі прифронтові міста України, які й зараз знаходяться під ударом.

За параметрами ця ракета приблизно відповідає системам типу "Точки-У", "Смерч" або "Ураган". Що стосується іранської балістики Fateh-110, яка застосовувалася в бойових діях у Сирії, то у наймасовішої ракети дальність складає до 300 кілометрів.

Втім, варто додати, що наразі жодного факту передачі таких ракет Росії не зафіксовано, але ризик існує.

Росія допомогла КНДР запустити супутник-шпигун

Водночас на іншому кінці світу Північна Корея посилює ескалацію. Сьогодні видання Bloomberg повідомило, що Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун зробив фотографії Білого дому, Пентагону та прилеглих військово-морських баз США.

Стверджується, що офіційні ЗМІ КНДР заявили, що президент Кім Чен Ин бачив останні зображення разом із попередніми фотографіями Риму, авіабази Андерсон на Гуамі, Перл-Харбора та авіаносця ВМС США "Карл Вінсон".

Хоча експерти Південної Кореї сильно сумніваються, що запущений супутник має саме військову цінність для режиму Кім Чен Ина й скоріше виступає як пропаганда.

Північна Корея запустила супутник-шпигун ще 22 листопада. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

Запуск став третьою спробою Північної Кореї після двох невдалих спроб і першої після поїздки Кім Чен Ина до Росії у вересні, під час якої Путін пообіцяв допомогти Пхеньяну у створенні супутників. Два попередні супутники Пхеньяну впали саме влітку.

Як повідомляють південнокорейські розвідники, після візиту до Москви Кім Чен Ина у вересні, Північна Корея надіслала до Москви дані про ракету-носія, використані у двох попередніх запусках супутників, а Росія запропонувала свій аналіз даних. Зрештою, саме після цього КНДР вдалося запустити супутник-шпигун.

КНДР посилює напругу біля кордонів з Південною Кореєю

В останні дні Північна Корея почала активно перекидати зброю до кордону з Південною Кореєю. КНДР знову почала встановлювати вздовж міжкордонної зони охоронні пости та важку вогнепальну зброю.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що північнокорейські війська були помічені під час встановлення тимчасових охоронних постів та доставки зброї всередину демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї, після того, як Пхеньян заявив, що він не буде виконувати зобов'язання по міжкорейській угоді про зменшення військової напруги 2018 року.

Водночас речник Управління уряду Китаю у справах Тайваню Чень Біньхуа заявив сьогодні, що КНР готова створити широкі можливості для мирного возз'єднання з Тайванем, але материковий Китай не буде терпіти чи проявляти поблажливість до сил "незалежності Тайваню", якщо вони наважаться на кроки в бік незалежності острова.

Фактично Біньхуа заявив – "спроба проголосити "незалежність Тайваню" означатиме війну".

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