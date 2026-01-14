Не только критическую инфраструктуру: эксперт сказал, что разведывали дроны РФ вокруг Киева

Россияне 14 января 2025 года запустили беспилотники в сторону Киева, чтобы, вероятно, вести разведку. Это может свидетельствовать об угрозе будущей массированной атаки по территории Украины.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что Россия усиливает инструменты террора против нашего государства, в частности гражданских объектах и объектах критической инфраструктуры. Все для того, чтобы оказать давление на украинское общество.

К чему может готовиться Россия?

Тарас Жовтенко отметил, что Россия сейчас находится в ситуации, когда, несмотря на необходимость продолжать эскалацию в Украине, надо искать способы, как давить на политическое и военное руководство нашего государства. Все для того, чтобы заставить согласиться на ультиматум Кремля.

Владимир Путин, вероятно, считает, если ему это удастся, то он сможет избежать экономического давления со стороны Соединенных Штатов Америки. Кремль, вероятно, стремится воплотить этот план до того, как американские представители посещают Россию.

Что же касается разведывательных полетов российских беспилотников в течение суток вокруг Киева и вглубь территории Украины, то они, по словам эксперта, имели целью выяснить, где стоят украинские средства противовоздушной обороны.

Надо понимать, что наши стационарные наземные комплексы перемещаются. Все потому, что они являются целями для российских ударов. Оккупанты, запуская разведывательные дроны, пытаются выяснить их расположение,

– сказал Тарас Жовтенко.

По его мнению, важно, чтобы Украина имела разведывательные данные в режиме реального времени, чтобы можно было эффективно противодействовать этому. Помочь с такой информацией нашему государству могут партнеры, в частности США.

