Операция "Матушка": Россия использовала религиозных блогеров, чтобы повлиять на выборы в Молдове

Кремль воспользовался поездкой иностранных религиозных блогеров в Россию и Молдову, чтобы привести к власти своих марионеток. Москва активно спекулировала на религиозной тематике с целью достичь своих целей.

О деталях спецоперации сообщает Alliance4Europe в своем отчете.

Что известно об операции "Матушка"?

Операция "Матушка" – это регулярная, масштабная российская кампания манипуляций за рубежом, которая имеет целью дезинформировать население в демократических странах. Она активизируется в периоды выборов в европейских странах, где создает сложный фейковый контент:

Видео, сгенерированные искусственным интеллектом.

Поддельные газетные заголовки.

Фальшивые медиарепортажи.

14 и 23 сентября 2025 года группа американских, британских и канадских инфлюенсеров (Джон Генри Вестен, Джеймс Делингпол, Конрад Франц, Томас Герман Эртл) во главе с Чарльзом Баусманом совершила визиты в Россию и Молдову. Это происходило накануне парламентских выборов в последней. Эксперты из центра Alliance4Europe отмечают, что Кремль использовал эти визиты для своей спецоперации под названием "Матушка", целью которой было вмешательство в результат голосования.

Цель операции была простой – освещать Россию как "христианскую святыню", где сохраняются традиционные ценности, в противовес светскому и аморальному Западу. Это должно повлиять на поведение молдавских избирателей и отвлечь их от евроориентированных сил в пользу пророссийских кандидатов.

В отчете нет данных, которые бы однозначно свидетельствовали о сознательном участии делегатов в российской ИПСО. Однако отмечается, что блогеры давно имели установленные связи с российскими средствами влияния. Среди них:

Давние профессиональные и финансовые связи с российскими деятелями.

Участие в транснациональных консервативных и православных адвокационных сетях, имеющих связи с российскими структурами.

Косвенное взаимодействие через общие медиаплатформы.

Как Россия пыталась вмешаться в выборы в Молдове?

Путешествие было организовано при содействии Русской православной церкви. По возвращении участники распространяли московские нарративы о якобы систематическом преследовании православных в Молдове. Эти месседжи были подхвачены и раскручены через СМИ, связанные с Россией. Одной из таких была газета "Соль и свет" и другие онлайн-медиа связаны с пророссийским олигархом Иланом Шором, который был главным конкурентом действующей власти.

После своей поездки иностранцы публиковали много материалов, где противопоставляли Россию с ее традиционными ценностями и уважением к христианству – Молдове, где у власти последние годы находились проевропейские силы. Ни один из участников путешествия не предоставил комментарий о своих связях с информационной атакой на Молдову.

Хотя эти люди могут искренне верить, что они защищали преследуемых верующих, время и интструменты влияния во время их визита вызывают значительные опасения.

– написали эксперты Alliance4Europe.

Россия потратила много ресурсов на пропаганду, что на президентских выборах 2024 года, что на парламентских в 2025, с целью затормозить проевропейский курс президента Майи Санду и вернуть Кишинев в собственную орбиту влияния. Однако на парламентских выборах в Молдове победила проевропейская партия "Действие и солидарность" получив большинство голосов.

Что известно о последних средствах российской пропаганды?