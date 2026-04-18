Про деталі спецоперації повідомляє Alliance4Europe у своєму звіті.
Дивіться також Як ми переконали британців не "хрестити Росію" в 988 році: історія, що стала прецедентом
Що відомо про операцію "Матушка"?
Операція "Матушка" – це регулярна, масштабна російська кампанія маніпуляцій за кордоном, яка має на меті дезінформувати населення у демократичних країнах. Вона активізується в періоди виборів у європейських країнах, де створює складний фейковий контент:
- Відео, згенеровані штучним інтелектом.
- Підроблені газетні заголовки.
- Несправжні медіарепортажі.
14 та 23 вересня 2025 року група американських, британських та канадських інфлюенсерів (Джон Генрі Вестен, Джеймс Делінгпол, Конрад Франц, Томас Герман Ертл) на чолі з Чарльзом Баусманом здійснила візити до Росії та Молдови. Це відбувалося напередодні парламентських виборів у останній. Експерти з центру Alliance4Europe зазначають, що Кремль використав ці візити для своєї спецоперації під назвою "Матушка", метою якої було втручання у результат голосування.
Ціль операції була простою – висвітлювати Росію як "християнську святиню", де зберігаються традиційні цінності, на противагу світському та аморальному Заходу. Це мало б повпливати на поведінку молдавських виборців та відвернути їх від євроорієнтованих сил на користь проросійських кандидатів.
У звіті немає даних, які б однозначно свідчили про свідому участь делегатів в російській ІПСО. Проте зазначається, що блогери давно мали встановлені зв'зки з російськими засобами впливу. Серед них:
- Давні професійні та фінансові зв’язки з російськими діячами.
- Участь у транснаціональних консервативних і православних адвокаційних мережах, що мають зв'язки з російськими структурами.
- Непряма взаємодія через спільні медіаплатформи.
Як Росія намагалася втрутитися у вибори в Молдові?
Подорож була організована за сприяння Російської православної церкви. Після повернення учасники поширювали московські наративи про нібито систематичне переслідування православних у Молдові. Ці меседжі були підхоплені та розкручені через ЗМІ, пов'язані з Росією. Однією з таких була газета "Сіль і світло" та інші онлайн-медіа пов’язані з проросійським олігархом Іланом Шором, який був головним конкурентом чинної влади.
Після своєї поїздки іноземці публікували багато матеріалів, де протиставляли Росію з її традиційними цінностями та пошаною до християнства – Молдові, де при владі останні роки перебували проєвропейські сили. Жоден з учасників подорожі не надав коментар про свої зв'язки з інформаційною атакою на Молдову.
Хоча ці люди можуть щиро вірити, що вони захищали переслідуваних вірян, час та інтструменти впливу під час їхнього візиту викликають значні занепокоєння.
– написали експерти Alliance4Europe.
Росія витратила багато ресурсів на пропаганду, що на президентських виборах 2024 року, що на парламентських у 2025, з метою загальмувати проєвропейський курс президентки Маї Санду та повернути Кишинів у власну орбіту впливу. Проте на парламентських виборах у Молдові перемогла проєвропейська партія "Дія і солідарність" отримавши більшість голосів.
Що відомо про останні засоби російської пропаганди?
- В окупованому Криму росіяни використовують "Артек" з метою навчити дітей керувати безпілотниками. Артек – один з небагатьох таборів, в які росіяни завозять європейських дітей.
- Нещодавно стало відомо, що 2 російські серіали знову в трендах серед українців. Попри те, що в Україні з'являється дедалі більше серіалів, досі залишаються люди, які ностальгують за старими російськими проєктами.
- Напередодні виборів до Угорщини Telegram став середовищем для пропаганди Орбана. Не обійшлося без наративів, що нібито українське керівництво готує змову проти Орбана.