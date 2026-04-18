Про деталі спецоперації повідомляє Alliance4Europe у своєму звіті.

Що відомо про операцію "Матушка"?

Операція "Матушка" – це регулярна, масштабна російська кампанія маніпуляцій за кордоном, яка має на меті дезінформувати населення у демократичних країнах. Вона активізується в періоди виборів у європейських країнах, де створює складний фейковий контент:

Відео, згенеровані штучним інтелектом.

Підроблені газетні заголовки.

Несправжні медіарепортажі.

14 та 23 вересня 2025 року група американських, британських та канадських інфлюенсерів (Джон Генрі Вестен, Джеймс Делінгпол, Конрад Франц, Томас Герман Ертл) на чолі з Чарльзом Баусманом здійснила візити до Росії та Молдови. Це відбувалося напередодні парламентських виборів у останній. Експерти з центру Alliance4Europe зазначають, що Кремль використав ці візити для своєї спецоперації під назвою "Матушка", метою якої було втручання у результат голосування.

Ціль операції була простою – висвітлювати Росію як "християнську святиню", де зберігаються традиційні цінності, на противагу світському та аморальному Заходу. Це мало б повпливати на поведінку молдавських виборців та відвернути їх від євроорієнтованих сил на користь проросійських кандидатів.

У звіті немає даних, які б однозначно свідчили про свідому участь делегатів в російській ІПСО. Проте зазначається, що блогери давно мали встановлені зв'зки з російськими засобами впливу. Серед них:

Давні професійні та фінансові зв’язки з російськими діячами.

Участь у транснаціональних консервативних і православних адвокаційних мережах, що мають зв'язки з російськими структурами.

Непряма взаємодія через спільні медіаплатформи.

Як Росія намагалася втрутитися у вибори в Молдові?

Подорож була організована за сприяння Російської православної церкви. Після повернення учасники поширювали московські наративи про нібито систематичне переслідування православних у Молдові. Ці меседжі були підхоплені та розкручені через ЗМІ, пов'язані з Росією. Однією з таких була газета "Сіль і світло" та інші онлайн-медіа пов’язані з проросійським олігархом Іланом Шором, який був головним конкурентом чинної влади.

Після своєї поїздки іноземці публікували багато матеріалів, де протиставляли Росію з її традиційними цінностями та пошаною до християнства – Молдові, де при владі останні роки перебували проєвропейські сили. Жоден з учасників подорожі не надав коментар про свої зв'язки з інформаційною атакою на Молдову.

Хоча ці люди можуть щиро вірити, що вони захищали переслідуваних вірян, час та інтструменти впливу під час їхнього візиту викликають значні занепокоєння.

– написали експерти Alliance4Europe.

Росія витратила багато ресурсів на пропаганду, що на президентських виборах 2024 року, що на парламентських у 2025, з метою загальмувати проєвропейський курс президентки Маї Санду та повернути Кишинів у власну орбіту впливу. Проте на парламентських виборах у Молдові перемогла проєвропейська партія "Дія і солідарність" отримавши більшість голосів.

