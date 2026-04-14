Це не уривок із божевільного підручника авторства Мединського. Це реальна цитата з видання History: The Definitive Visual Guide від Dorling Kindersley (DK) – видавництва, що входить до складу одного з найбільших у світі видавничих холдингів Penguin Random House. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Поки наші захисники виборюють кожен метр землі на фронті, у тихих кабінетах західних видавництв триває інша війна – війна за сенси та ідентичність. І кейс із DK став лакмусовим папірцем того, наскільки глибоко імперські метастази проросли в інтелектуальне тіло Заходу.

Історія як когнітивна зброя

Росія десятиліттями вкладала мільярди доларів не лише в танки, а й у "м'яку силу". Через гранти для іноземних істориків, фінансування кафедр "славістики" та просування своїх наративів у міжнародні наукові ради, Москва створила ілюзію, що Русь – це ексклюзивна "власність" Росії.

Коли західний читач бачить у поважній енциклопедії знак рівності між Київською Руссю та Росією, він підсвідомо погоджується з претензіями Володимира Путіна. "Якщо це була одна держава 1000 років тому, то чому вони воюють зараз?" – думає пересічний європеєць. Саме так історичні фейки стають виправданням геноциду. Це когнітивна зброя, яка б'є в саму основу нашої суб'єктності.

Як виправити фейк?

Кейс із Dorling Kindersley став прецедентом. Коли ми виявили ці викривлення – а йшлося не лише про "хрещення Росії", а й про походження назви "Україна" та інші речі – ми не обмежилися постом у фейсбуці, а розпочали системну адвокаційну кампанію.

Це була "гра в довгу", де поєдналися три сили.

Політична воля: мої депутатські звернення та постійна комунікація з видавництвом. Дипломатичний тиск: активна участь МЗС України, Посольства у Великій Британії та Українського інституту. Науковий фундамент: експертні висновки від істориків ЛНУ імені Івана Франка, КНУ імені Тараса Шевченка та фахівців НАН України.

Після рецензій від науковців ЛНУ імені Івана Франка, КНУ імені Тараса Шевченка та фахівців НАН України, британська сторона залучила власних експертів, і видавництво Dorling Kindersley офіційно визнало помилки та погодилося внести зміни до наступних накладів. Це доводить: Україна має голос, який чують, якщо він звучить аргументовано та злагоджено.



Зміни у британській енциклопедії / Фото надала авторка

Від "пожежників" до державної стратегії

Але будьмо реалістами. Ми не можемо щоразу збирати "команду месників", щоб виправити один абзац чи декілька сторінок в одній книжці. Скільки ще таких енциклопедій прямо зараз лежить у шкільних бібліотеках Німеччини, Канади чи Франції?



Як змінився опис про Росію / Фото надала авторка

Російська пропаганда працює як конвеєр. Ми ж поки працюємо як пожежна команда. Саме тому під час круглого столу у Львові ми з колегами, істориками та головою УІНП Олександром Алфьоровим запропонували перейти до системної державної політики історичної адвокації.

Нам потрібні конкретні кроки:

Інституційний моніторинг: держава (МЗС або УІНП) повинна перейти від загальних рекомендацій до системних рішень – створити окремий підрозділ або визначити відповідальних, які щоденно моніторитимуть іноземні енциклопедії та підручники і працюватимуть з наративами, перевіряючи їх відповідність українській позиції.

Експерти: ми маємо інтегрувати наших істориків у міжнародні ради видавництв, щоб фейки відсікалися ще на етапі рукопису.

Фінансування перекладів: світ має читати українських істориків англійською, французькою та іспанською мовами, а не лише московські переклади "спільної історії".

І замість висновку. Боротьба за історію – це про наше право на майбутнє. Якщо ми дозволимо ворогу привласнити наше коріння, ми втратимо право на власну крону. Кейс DK показав: ми можемо перемагати на полі сенсів. Тепер час зробити цю перемогу системною. Бо суб'єктність нації починається з правди, надрукованої в підручниках усього світу.