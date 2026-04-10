Якщо була останні десятиліття якась одна суперідея, що об'єднує цих персонажів, то це "домінування на пострадянському просторі", створення "зони привілейованих інтересів", відновлення у тій чи іншій ролі ординсько-російсько-радянської імперії. Про це пише Андрій Піонтковський.

Чому більшовикам вдалося відновити імперію, а сучасній російській еліті – ні?

Російська імперія розпадалася двічі. Перший раз у 1917 році. Перемігши в громадянській війні білих генералів, більшовики досить швидко реалізували їхню ж програму "єдиної і неподільної", відновивши майже цілком Російську імперію. Як же сталося це диво і чому воно не станеться сьогодні?

Та тому, що Ленін та Троцький нікому з народів колишньої Російської імперії не намагалися нав'язувати абсолютно чужу та порожню для тих ідею "великої Росії". Червона армія несла їм на своїх багнетах (а її комісари – у своїй пропаганді) надихаючу комуністичну ідею соціальної справедливості та "звільнення пригноблених трудящих".

Неважливо, що ця ідея виявилася хибною, а її реалізація злочинною. Це з'ясувалося пізніше. Тоді вона захоплювала мільйони людей незалежно від їхньої національності і була не просто квазірелігійною, а грала роль справжнісінької нової релігії.

Мав рацію геніальний Андрій Амальрик, який ще наприкінці 1960-х років передбачав розпад Радянського Союзу, коли стверджував: "Як прийняття християнства продовжило на 300 років існування Римської імперії, так і прийняття комунізму продовжило на кілька десятиліть існування Російської імперії".

СРСР міг розпастися трохи раніше, трохи пізніше, за тим чи іншим сценарієм, але коли комуністична релігія померла в душах спочатку своїх жерців, а потім і пастви, радянська теократична імперія була приречена.

А що сьогоднішня російська "еліта", яка страждає на фантомні імперські болі, може запропонувати колишнім побратимам з будівництва платонівського котловану? Нічого, окрім помпезних розмов про свою велич, про месіанське імперське призначення російського етносу, про сакральний Херсонес. Але це нікому, окрім нас самих, росіян, нецікаво.

Злодійська і бездарна, чванлива і боягузлива, кидається між Куршевелем і Лефортово, російська політична "еліта" ніяк не може зрозуміти, що нікому вона не потрібна на пострадянському просторі як вчитель життя і центр тяжіння. Не тому, що американка чи англійка гадить. А тому, що путінська Росія ні для кого не може бути привабливою.

Ну, можливо, знайшлися б на пострадянському просторі якісь соціально близькі брати по розуму, якби російська "еліта", що хрипить від ненависті до Заходу, запропонувала б їм послідовний "Великий Антизахідний Ідеологічний Проєкт". Але всім відомо, де ці "нові дворяни" великої держави, що встає з колін, зберігають свої скарби, відпочивають, лікуються, народжують спадкоємців і платять за їхню освіту.

Нездатність нарцисичної у своїх мегаломанічних фантазіях "еліти" не формально на папері, а внутрішньо, психологічно сприймати серйозно незалежність країн СНД, її вражаюча глухота до можливої ​​реакції сусідів, духовна лінь та імперська пиха, які не дозволяють поглянути на себе їхніми очима, – усе це породжує цикл відчуження та ворожнечі на всьому пострадянському просторі.

Добросусідські відносини по-російськи

Ще 1997 року всі ці фантомні державні комплекси були артикульовані у сумнозвісному документі "СНД: початок чи кінець історії". З того часу рекомендації цього опусу червоною ниткою проходять через нескінченні публікації "експертів" щодо ближнього закордоння і втілюються в реальну політику Кремля на пострадянському просторі.

Україна: "Примус України до дружби, інакше – поступове встановлення економічної блокади на зразок блокади Куби з боку США".

Закавказзя: "Лише загроза серйозної дестабілізації Грузії та Азербайджану, підкріплена демонстрацією рішучості Росії йти до кінця цим шляхом, може запобігти остаточному витісненню Росії із Закавказзя".

"Примус до дружби", цей чудовий орвеллівський оксюморон, – нещадний самодіагноз психічного стану російського політичного класу. У сьогоднішньому конфлікті з Україною примусники до дружби, путіни-соловйові, історично приречені на жалюгідну роль насильників-імпотентів.

Російський політикум переживає найжорстокішу геопсихологічну ломку, набагато гострішу, ніж у 1991 році. Тоді все здавалося тимчасовим, а сьогодні стало очевидним, що це назавжди. Слова "ближнє закордоння" втратили обнадійливо амбівалентний зміст. "Ближнє закордоння Китаю" – ось нове словосполучення, яке поки що обережно пробує на смак, приміряючи його до себе, російська політична "еліта", об'єднана неприборканою ненавистю до Заходу.

Ми просто не помітили, як, відчайдушно намагаючись зібрати хоч якихось васалів у "нашому ближньому закордонні", самі перетворюємося на ближнє закордоння Китаю.

Взагалі, все російське євразійство ідеологічно вторинне, є функцією образи на Захід і виконує для російської "еліти" роль психологічної прокладки в критичні дні її відносин із Заходом. Усі ці мотиви чудово артикульовані у знаменитому блоківському вірші. Пристрасне зізнання в любові до Європи при найменшому сумніві у взаємності змінюється загрозливим: "А якщо ні, нам нема чого втрачати, і нам доступне віроломство... Ми обернемося до вас своєю азійською пикою".

Ці обороти необхідні російській "еліті" для з'ясування відносин із вічно ненависним і вічно улюбленим Заходом. Не до випадкового товариша по чарці, а до небес Заходу звернене екзистенційне російське питання: "Ти мене поважаєш?"

Нема відповіді.

P.S. Ключовий автор доповіді 1997 року – Костянтин Затулін. Віддамо належне цій непересічній людині. Його значно більше, ніж Путіна, можна назвати духовним отцем російсько-української війни. Але на її п'ятому році він, здається, усвідомив помилковість ідеологічної концепції, що призвела до неї. Затулін говорить про це відкрито. Нумо розмовляти з ним.