Россия использовала в Украине гибрид ракеты и планирующей бомбы "Гром-Э1": доказательства

Россияне используют в войне планирующие бомбы и ракеты. В частности, в Украине обнаружили обломки "Гром-Э1". Такое вооружение обладает особенно опасными характеристиками.

Уже фиксировали использование УПАБ-1500В, а 12 марта появились фото неудачного использования упавшего в Донецке российского аналога JDAM-ER.

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Использование "Гром"

В сети 13 марта опубликовали видео с обломками "Гром-Э1". Это гибрид планирующей бомбы и ракеты. Однако локация, где его обнаружили, неизвестна.

Аналитики не сомневаются, что это именно "Гром-Э1". Он имеет характерные крылья, раскрывающиеся в воздухе. Однако боеприпас оснащен реактивным двигателем, позволяющим увеличить дальность сброса.

Общий вес достигает 594 кг, а боевой части – 315 килограмм.

По информации российских источников, "Гром-Э1" имеет дальность поражения до 120 километров. Однако это зависит от высоты и скорости носителя, и поэтому показатель в 120 км реализуется при сбросе с высоты 12 километров и скорости 1 600 километров в час. При меньших показателях полета дальность вполне может быть меньше.

Х-38 во время испытаний на самолете Су-34 / Фото из российских СМИ

Боеприпас сделан на основе ракеты "воздух – земля" Х-38. Ее взяли на вооружение в 2013 году, после чего разработчик декларировал ее модернизацию. Существует достаточно мало фото и видео самолетов с Х-38, поэтому эта ракета остается в России малораспространенной.

Эксперты отмечают, что тот факт, что Россия активно использует планирующие бомбы, когда из дальнобойного вооружения фиксировалось только использование управляемых ракет Х-59, требует особого внимания.