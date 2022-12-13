Российские оккупанты потратили в Украине фактически все свои запасы. Страна-оккупантка уже вынуждена использовать боеприпасы, изготовленные 40 лет назад.

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В США подсчитали, что Россия сожжет все свои боеприпасы еще до начала 2023 года.

Если России не удастся наладить поставки боеприпасов, страна-террорист получит еще более старые запасы.

Обратите внимание! Тем временем украинские защитники и защитницы получат еще больше оружия. В Офисе Президента 13 декабря анонсировали положительные новости.

Потери России – колоссальные. Враг каждый день теряет все больше людей и техники. По состоянию на 13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 95 260 захватчиков. Только за сутки на концерт в Кобзон отправились 500 оккупантов.

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