Російські окупанти витратили в Україні фактично всі свої запаси. Країна-окупантка вже змушена використовувати боєприпаси, які виготовили 40 років тому.

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У США підрахували, що Росія спалить усі свої придатні боєприпаси ще до початку 2023 року.

Якщо Росії не вдасться налагодити постачання боєприпасів, країна-терористка дістане ще старіші запаси.

Зверніть увагу! Тим часом українські захисники та захисниці отримають ще більше зброї. В Офісі Президента 13 грудня анонсували позитивні новини.

Втрати Росії – колосальні. Ворог щодня втрачає все більше людей та техніки. Станом на 13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 95 260 загарбників. Лише за добу на концерт до Кобзона вирушили 500 окупантів.

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