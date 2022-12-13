Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що місцями зима для окупантів буде холодною. А місцями – пекельною.

Зауважте У 2023 рік без справних снарядів: у Пентагону дуже невтішні для Росії прогнози, – ЗМІ

Зброї буде більше. Зима для ворога буде місцями холодною, а десь пекельною, якщо він не забереться з України,

– мовиться в повідомленні.

У Росії – дуже невтішні новини