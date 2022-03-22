Россия использует гиперзвуковые ракеты, потому что не имеет успеха на земле, – разведка Британии

Российские оккупанты используют в войне с Украиной гиперзвуковые ракеты. В разведке Великобритании назвали вероятную причину таких зверств.

Так оккупанты могут действовать, чтобы отвлечь внимание от того, что не получают успехов в этой войне. В частности, речь идет о наземном проигрыше силам ВСУ.

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Оценка Минобороны Великобритании

Оборонное ведомство страны заявило, что такие ракеты россиян вряд ли "существенно повлияют на результат" их кампании в Украине.

Россия в последние дни заявляла, что выпустила гиперзвуковые ракеты по целям в Западной Украине. Оккупанты говорили, что ракета "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров со скоростью более 6 тысяч километров в час.

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