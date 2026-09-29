О масштабах вовлечения соседней страны в войну рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук в эфире 24 Канала. По его словам, местная инфраструктура уже длительное время активно работает в интересах российской армии. В частности, это касается не только обеспечения топливом, но и непосредственной помощи в проведении воздушного террора.

Как Россия использует белорусские ресурсы

Эксперт пояснил, что российские военные используют белорусские ретрансляторы для наведения ударных беспилотников на украинские города. Кроме того, эта же аппаратура помогает дронам совершать провокационные полеты в воздушное пространство Польши. Параллельно с Мозырским нефтеперерабатывающим заводом через Брянскую область России беспрепятственно следуют эшелоны с топливом для оккупационной группировки.

Я бы на месте Украины и западных партнеров рассматривал эту инфраструктуру как часть российской инфраструктуры, а не белорусской, потому что она работает в интересах Российской Федерации и ее атак,

– подчеркнул Кабанчук.

Вступит ли армия Беларуси в войну

Оценивая уровень интеграции военного командования двух государств, гость эфира отметил, что белорусские вооруженные силы сохраняют лишь формальную независимость. Москва годами вкладывала миллиарды долларов в местную экономику и оборонную сферу. Поэтому во время масштабного регионального кризиса Кремль обязательно попытается бросить в бой не только территорию, но и самих белорусских военных. Мобилизационный потенциал страны оценивается примерно в 300 тысяч человек. Это довольно значительная группировка для Восточной Европы, а само государство юридически связано обязательствами в рамках ОДКБ и союзного договора с Россией.

К слову. Полное интервью с белорусским оппозиционером Вадимом Кабанчуком читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко активно готовит военную инфраструктуру к новым российским атакам. С конца лета в стране провели не менее 15 внеплановых проверок боеготовности, а вблизи границ возводят новые фортификационные сооружения и военные городки.