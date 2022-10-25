Что Россия предложила Ирану за поставки оружия и почему Тегеран молчит о помощи агрессору

Совершенно очевидно, что Иран поставляет беспилотники в Россию, но он об этом молчит. И в этом контексте можно выделить несколько проблем.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он также отметил, если в Иране признают на всех уровнях, что они поставляют России дроны – это станет внутренней проблемой для них.

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Далеко не все в Иране в восторге от такого тесного сотрудничества с Россией и фактически участия в войне против Украины.

Даже среди властной партии – исламистов, есть немало людей, действительно симпатизирующих Украине. Поэтому Иран не хочет признавать, что он начал войну вдали от зоны собственных интересов,

– отмечает востоковед.

По словам специалиста, если речь идет о распространении идей исламской революции или о защите шиитов – это воспринимают на нормальном уровне, это из-за массивной пропаганды иранской власти, в которую заставляют поверить население.

Игорь Семиволос директор Института ближневосточных исследований Участие Ирана в какой-то далекой войне на Востоке Европы – для иранцев это совершенно непонятная вещь. Плюс, многие понимают, что это несправедливая война.

Иран не хочет ужесточения санкций

Также, по словам Игоря Семиволоса, не стоит исключать и вторую проблему – Иран все же пытается избежать еще больших санкций. Мы знаем, что проблемы Ирана уже вынесли на собрании Совета ООН. Все же понимают, что они нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН.

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"Иран очень хорошо понимает, что ему не избежать санкций. И эти санкции на страну наложены справедливо – поэтому это можно рассматривать как подрыв авторитета исламского правления ", – говорит Семиволос.

Что могла предложить Россия Ирану

В первую очередь Россия платит средства Ирану – это банально, но правда. И когда иранцы заключали договоры с россиянами, то не рассматривали тот факт, что внутри страны разгорится протестное движение, которое на сегодняшний день уже очень серьезно подрывает правление действующей власти.

– утверждает Игорь Семиволос.

Второй момент – Россия явно пообещала Ирану "прикрытие" на международных площадках. И мы видим бессмысленные заявления Небендзи (постоянный представитель России по ООН – 24 канал). И следует упомянуть о Сирии – уже очевидно, что Россия передала ее Ирану.

Сотрудничество Ирана и России – комплекс экономических и технологических факторов, которые могут быть на переговорном столе.

Иран поставляет России дроны-камикадзе, но не признает этого