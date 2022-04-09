Россия использует новую технику размещения маячков для наведения ракет в Украине

Захватчики начали использовать в Украине новую технику размещения маячков для наведения ракет. Предыдущая была не слишком успешной.

О том, как российские захватчики делали раньше и что изменилось теперь, 24 канал сообщает со ссылкой на людей, ознакомленных с этими особенностями.

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Схема, работавшая ранее

У оккупантов есть высокоточные Калибры. "Однако наводиться по GPS они могут лишь условно", – рассказал собеседник.

Если надо нанести удар в конкретное место, а ракете нужно преодолеть большое расстояние, тогда используют дополнительные средства наведения – маячки.

Ранее Россия присылала на украинские земли людей, которые разбрасывали эти маячки. Однако украинские защитники их ловили, а маячки массово уничтожали. Желающих заниматься таким уже не очень много.

Новая тактика по размещению маячков

В связи с неуспеваемостью предыдущей тактики россияне решили прибегнуть к новой.

Сбрасывают маячки куда надо с БПЛА и с помощью других специализированных средств,

– пояснил собеседник.

Для гражданских инструкции таковы: если увидели такой маячок, его следует чем-то засыпать. Ткань лучше не использовать. Обязательно нужно сообщить о находке в тероборону, полицию, органы самоуправления.

Россия использует новую технику размещения маячков / Фото для 24 канала

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