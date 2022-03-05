Россия использует оккупированный Крым как военную базу: на технике появился новый знак

5 марта 2022 , 17:02
Читати новину українською

Источник:

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Россия в 2014 году оккупировала Крым, который превращает в полноценную военную базу. Российские "освободители" перемещают свою технику на полуострове.

Россия свозит военных

Сообщается, что 4 марта по направлению Феодосия – Джанкой прошло 18 грузовиков с отметкой Z. В то же время в обратном направлении поехали 4 грузовика и два "панциря", которые, вероятно, были повреждены.

Это важно Враг привлек самолеты оперативно-тактической авиации из Беларуси и Крыма, – Генштаб ВСУ

Также Россия перемещает свои войска. В частности, через Керчь железнодорожным сообщением прошел в сторону Джанкоя эшелон из 23 вагонов с военными.

"Очевидцы утверждают, что такие эшелоны проходят здесь уже 3 день подряд", – говорится в сообщении.

Россияне начали использовать новую маркировку белой краской – ⧖. Такую отметку заметили на военном автомобиле "тигр", который ехал в направлении Симферополь – Джанкой/Армянск.

По этому направлению проехали три грузовика.

В Крыму переполнены больницы

Черное море продолжают рассекать лодки врага. Одна из таких была замечена в районе Гурзуфа. В небе были замечены истребители и бомбардировщики.

Россия на войне против Украины потеряла около 10 тысяч человек. Сообщается, что больницы Армянска, Красноперекопска и Джанкоя переполнены ранеными.

В этих больницах принимают только военных. В каждом городе примерно 1 000 – 1 500 раненых.

Также враг использует гражданское население. В день нападения на Украину (24 февраля) оккупанты установили пусковые установки во дворе частных домов на севере Крыма.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Михайло Гема