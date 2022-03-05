Россия использует оккупированный Крым как военную базу: на технике появился новый знак

Россия в 2014 году оккупировала Крым, который превращает в полноценную военную базу. Российские "освободители" перемещают свою технику на полуострове.

Россия свозит военных

Сообщается, что 4 марта по направлению Феодосия – Джанкой прошло 18 грузовиков с отметкой Z. В то же время в обратном направлении поехали 4 грузовика и два "панциря", которые, вероятно, были повреждены.

Это важно Враг привлек самолеты оперативно-тактической авиации из Беларуси и Крыма, – Генштаб ВСУ

Также Россия перемещает свои войска. В частности, через Керчь железнодорожным сообщением прошел в сторону Джанкоя эшелон из 23 вагонов с военными.

"Очевидцы утверждают, что такие эшелоны проходят здесь уже 3 день подряд", – говорится в сообщении.

Россияне начали использовать новую маркировку белой краской – ⧖. Такую отметку заметили на военном автомобиле "тигр", который ехал в направлении Симферополь – Джанкой/Армянск.

По этому направлению проехали три грузовика.

В Крыму переполнены больницы

Черное море продолжают рассекать лодки врага. Одна из таких была замечена в районе Гурзуфа. В небе были замечены истребители и бомбардировщики.

Россия на войне против Украины потеряла около 10 тысяч человек. Сообщается, что больницы Армянска, Красноперекопска и Джанкоя переполнены ранеными.

В этих больницах принимают только военных. В каждом городе примерно 1 000 – 1 500 раненых.

Также враг использует гражданское население. В день нападения на Украину (24 февраля) оккупанты установили пусковые установки во дворе частных домов на севере Крыма.

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