Россия продолжает вести информационную войну против Украины. Для продвижения своего нарратива Кремль использует сербского писателя Слободана Деспота.

Кремль более 10 лет использует Деспота

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что российская пропаганда использует Деспота для продвижения кремлевского нарратива о "неизбежном распаде Украины как государства".

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Российские военные потерпели неудачу на Севере Украины и имеют огромные потери в других частях нашей страны. На этом фоне российская пропаганда продвигает тезисы о том, что Запад не заинтересован в сохранении целостности Украины.

Сообщается, что сербский писатель Деспот рассказывает на Западе о "Югославском или Чехословацком сценариях" для Украины. В Центре противодействия дезинформации отметили, что идентичные положения в России продвигают и либеральные оппозиционеры.

Кремль уже больше 10 лет использует Деспота. В частности, грамотных распространяет тезисы "Крым воссоединился с Россией", "вооруженные силы России – это большая армия потомков победителей Второй мировой войны" и "Запад ответственный за русофобские настроения мира".

Единственный возможный югославский сценарий для Путина – повторение судьбы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которого Гаагский трибунал признал виновным в совершении преступлений против человечества,

– резюмировала в ЦПИ.

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