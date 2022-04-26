Кремль понад 10 років використовує Деспота

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що російська пропаганда використовує Деспота для просування кремлівського наративу про "неминучий розпад України як держави".

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Російські військові зазнали невдачі на Півночі України та мають величезні втрати в інших частинах нашої країни. На цьому тлі російська пропаганда просуває тези про те, що "Захід не зацікавлений у збереженні цілісності України".

Повідомляється, що сербський письменник Деспот розповідає на Заході про "Югославський або Чехословацький сценарії" для України. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що ідентичні тези в Росії просувають і ліберальні опозиціонери.

Кремль вже понад 10 років використовує Деспота. Зокрема, письменних поширює тези "Крим возз'єднався з Росією", "збройні сили Росії – це велика армія нащадків переможців Другої світової війни" і "Захід відповідальний за русофобські настрої світу".

Єдиний можливий югославський сценарій для Путіна – повторення долі колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, якого Гаазький трибунал визнав винним у скоєнні злочинів проти людства,

– резюмувала у ЦПД.

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