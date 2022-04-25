Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

До теми "Підпис Нерозбірливий": ФСБ запідозрили у фабрикуванні "замаху" на Соловйова

Він вважає, що це – внутрішньополітичне питання.

Я думаю, що когось з них все-таки вб'ють, щоб народ почав співчувати... Ну когось Путін точно замочить, щоб надати переконливості, типу "бачите, я ж попереджав",

– сказав Піонтковський.

Публіцист вважає, що тепер Скабєєва почне боятися. "Адже їй за пропагандистську роботу багато платять. Вона близько 3 чи 5 мільйонів доларів має", – додав він.

Журналіст Роман Цимбалюк припустив, що її гроші підуть на репарацію Україні. На це Піонтковський відповів, що варто ще ввести трудові репарації, щоб Скабєєва відпрацювала на українському телебаченні, але, наприклад, прибиральницею.

Дивіться повну розмову Піонтковського з Цимбалюком:



Цікаво, що правозахисник Марк Фейгін також вважає, що Росія програє інформаційну кампанію, тому такі фейки про "замахи" можуть робити, бо Кремль сам може когось "прибити".

До слова, ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ готувала вбивство пропагандиста Соловйова. Співробітники спецслужб країни-агресора навіть нібито змогли затримати "виконавців". В СБУ на це відреагували, назвавши інформацію фейковою.