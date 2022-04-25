Про це російський правозахисник заявив в ефірі 24 каналу.

До теми "Підпис Нерозбірливий": ФСБ запідозрили у фабрикуванні "замаху" на Соловйова

Росія очевидно програє інформаційну кампанію. І, на думку Фейгіна, можливо це (“замахи” на пропагандистів - 24 канал) роблять для того, що Росія сама може когось прибити.

Що стосується Соловйова, то я впевнений, що це все вигадка і провокація. Кого вони взяли? Що вони там хотіли зробити? То покажіть докази, чого ви боїтеся? Це якісь ноунейми,

– заявив він.

Російський правозахисник наголошує, що цілком можливо, що це постановка, яка має показати, що російських журналістів переслідують.

"Але їм нічого не загрожує, бо Соловйов – це звичайний "стукач", він кілька разів змінював прізвище. Це публіка з вигаданою біографією і зараз це продовжують", – каже він.

Фейгін вважає, що те, що це комунтує Путін, в цьому є сигнал. І можливо, вони занадто засмучені інформаційним програшем. "Але ж вони програють і на полі бою. Ніяких важливих успіхів не досягнуто". – додав він.

За його словами, раніше першочергова ціль пропаганди була поза межами Росії, щоб впливати на Європу. А зараз лишилася лише одна ціль – діяти на власну російську аудиторію, щоб люди не збунтували.

До слова, ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ "готувала вбивство" пропагандиста Соловйова. Співробітники спецслужб країни-агресора навіть нібито змогли затримати "виконавців". У СБУ на це відреагували та назвали інформацію фейковою.

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