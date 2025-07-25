Как Россия играет на хаосе?

На днях СБУ предотвратила очередной теракт в центре Киева, который должен был состояться вечером 23 июля. Об этом пишет Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Россияне с помощью 1,5 килограмма тротила пытались взорвать кафе в столице в час пик. Исполнительницу (женщину, которую попросили отнести пакет), задержали в момент, когда она со взрывчаткой заходила в кафе.

С одной стороны, это привычная для россиян тактика террора против гражданских. С другой стороны, очевидно, что россияне не могут не попытаться использовать политическую ситуацию в Украине себе на пользу.

Тем более, что делать сейчас это очень и очень просто. Намного проще чем годы назад. Сейчас вся агентура у них – "одноразовая" и вербуется через телеграм-каналы. Большинство особо не задумывается насчет того, что они делают и для кого.

Помните волну подрывов ТЦК отечественными телеграмными террористами? Эту практику можно применить против любых категорий людей в любом месте.

Очевидно, что в своем терроре против гражданских Кремль не будет гнушаться ничем и никем. Это просто надо понимать. Поэтому все эти просьбы "перенести что-то куда-то" от незнакомых, но очень приятных людей, могут плохо для всех завершиться.

Короче говоря, я вижу риск теракта с большим количеством гражданских жертв, организованного россиянами, с целью достижения определенных политических целей. Они уже не один год "качают" Украину и будут "качать" в дальнейшем. Это надо учитывать в первую очередь, что бы и кто не делал и не призывал делать.