Як Росія грає на хаосі?

Днями СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва, який мав відбутися ввечері 23 липня. Про це пише Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Росіяни за допомогою 1,5 кілограма тротилу намагались підірвати кафе у столиці в годину пік. Виконавицю (жінку, яку попросили віднести пакунок), затримали в момент, коли вона з вибухівкою заходила у кафе.

З одного боку, це звична для росіян тактика терору проти цивільних. З іншого боку, очевидно, що росіяни не можуть не спробувати використати політичну ситуацію в Україні собі на користь.

Тим більше, що робити зараз це дуже і дуже просто. Набагато простіше ніж роки тому. Зараз вся агентура у них – "одноразова" і вербується через телеграм-канали. Більшість особливо не замислюється щодо того, що вони роблять і для кого.

Пам'ятаєте хвилю підривів ТЦК вітчизняними телеграмними терористами? Цю практику можна застосувати проти будь-яких категорій людей у будь-якому місці.

Очевидно, що у своєму терорі проти цивільних Кремль не буде гребувати нічим і ніким. Це просто треба розуміти. Тому всі ці прохання "перенести щось кудись" від незнайомих, але дуже приємних людей, можуть погано для всіх завершитись.

Коротко кажучи, я бачу ризик теракту з великою кількістю цивільних жертв, організованого росіянами, з метою досягнення певних політичних цілей. Вони уже не один рік "хитають" Україну і будуть "хитати" надалі. Це треба враховувати у першу чергу, щоб і хто не робив та не закликав робити.