Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ предотвратила теракт в Киеве

По данным СБУ, для совершения преступления фигурантка планировала оставить в кафе в центре Киева два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

После этого российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба устройства в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВП,

– сообщили в СБУ.

Расследование установило, что теракт готовила жительница Киева, которую российские спецслужбы завербовали под прикрытием "задания СБУ". Отмечается, что женщина получила от куратора геолокацию места закладки взрывчатки.

Сейчас правоохранители выясняют, как фигурантка получила взрывные устройства, и решают вопрос правовой квалификации ее действий. Известно, что у нее также изъяли телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами.

СБУ отмечает! Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины,

– говорится в публикации.

Фигурантка готовила теракт в центре столицы / Фото: СБУ