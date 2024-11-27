Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы", проект "Радио Свобода". Журналистам удалось распознать пилотов тех бомбардировщиков, которые четверть века назад Украина передала России.

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Кто атакует города украинскими бомбардировщиками

Одним из пилотов вышеупомянутых бомбардировщиков является Алексей Печкарев, ранее он был идентифицирован как командир самолета Ту-95МС "Изборск". Россиянин является руководителем отделения боевой подготовки 22-й авиадивизии. "Изборск" это бывший украинский самолет, ранее имел бортовой номер "8", однако после передачи его переименовали.

Фамилия Печкарева на основе данных от украинской разведки упоминали в медиа и после ракетного удара по жилому комплексу "Тирас" в Одессе в 2022 году. Тогда погибли восемь жителей жилого комплекса, среди которых беременная женщина и трехмесячный ребенок.

Также удалось идентифицировать украинский бомбардировщик, который до передачи имел бортовой номер "10". В России он получил название "Николай Кузнецов". На фоне этого самолета раздавал интервью командующий дальней авиации России Сергей Кобылаш, которому в 2024 году Украина заочно сообщила о подозрении за командование ударом по "Охматдету".

Кроме того, россияне используют украинский бомбардировщик Ту-160, бортовой номер "11". В России его переименовали в "Василий Сенько". Одним из его пилотов является российский командир Олег Скитский, который, вероятно, руководил атакой бомбардировщиков на Киев 28 апреля 2022 года.

Еще один бывший украинский Ту-160 с номером "15" в России стал "Владимир Судец". Украинский бомбардировщик с номером "18" в России стал самолетом "Андрей Туполев". Украинский борт с номером "22" назвали в России "Игорь Сикорский". Бомбардировщик под номером "16" стал в России самолетом "Алексей Плохов", а номер "12" – "Александр Новиков".

Шесть бывших украинских Ту-160 сейчас находятся в боевом составе российской армии. Еще три переданные России в 1999-м году украинские самолеты – это Ту-95МС – "Красноярск", "Севастополь" и уже упомянутый "Изборск". Членами экипажа первого были Борис Застрожников и Евгений Вецель. В составе экипажа бомбардировщика "Севастополь" был Николай Есауленко.