Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Украина уже доставала до "Алабуги" определенными средствами. Также россияне признали, что 23 ноября состоялась атака ракетами ATACMS по позиции их зенитного ракетного дивизиона С-400 в Курской области.

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Это гораздо эффективнее

Тизенгаузан отметил, что осуществить удары по объектам в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане с помощью дронов очень трудно.

В то же время прежде чем "Шахеды" будут запущены с территории России, их нужно доставить на место пуска и запрограммировать. Поэтому гораздо эффективнее, по его мнению, осуществлять удары по тем, кто программирует беспилотники, – по дроноводам.

В Крыму уже снесли целое здание, где базировались те, кто запускают "Шахеды". Это очень хорошо, потому что обучить одного дроновода очень долго. Это делали инструктор из Ирана, по которым тоже прилетало и не один раз,

– подчеркнул он.

Сейчас, по словам политтехнолога, эту проблему могут решать ракеты ATACMS и Storm Shadow с кассетными боеприпасами. Например, они были использованы для нанесения удара по Курской области, в результате которого были ликвидированы российские и северокорейские военные.

Кстати. Украинские дроны 2 апреля 2024 года уже атаковали завод по производству дронов на территории "Алабуги". Для удара по цели, которая расположена на расстоянии почти 1200 километров, был применен легкий самолет Cessna 172, который имел дополнительные баки для горючего. Эти устройства были оснащены дистанционным управлением и начинены взрывчаткой.

Отметим, что Россия планирует создать "Шахеды", которые с помощью искусственного интеллекта" смогут образовывать целый "рой". Эти беспилотники, вероятно, будут координировать между собой атаки с целью подавления украинской ПВО.