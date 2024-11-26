Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що Україна вже діставала до "Алабуги" певними засобами. Також росіяни визнали, що 23 листопада відбулась атака ракетами ATACMS по позиції їхнього зенітного ракетного дивізіону С-400 у Курській області.

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Це набагато ефективніше

Тизенгаузан зазначив, що здійснити удари по об'єктах в економічній зоні "Алабуга" в Татарстані за допомогою дронів дуже важко.

Водночас перш ніж "Шахеди" будуть запущені з території Росії, їх потрібно доставити на місце пуск і запрограмувати. Тому набагато ефективніше, на його думку, здійснювати удари по тих, хто програмує безпілотники, – по дроноводах.

В Криму вже знесли цілу будівлю, де базувалися ті, хто запускають "Шахеди". Це дуже добре, тому що навчити одного дроновода дуже довго. Це робили інструктор з Ірану, по яких теж прилітало і не один раз,

– підкреслив він.

Зараз, за словами політтехнолога, цю проблему можуть вирішувати ракети ATACMS та Storm Shadow з касетними боєприпасами. Наприклад, вони були використані для завдання удару по Курській області, внаслідок якого було ліквідовано російських та північнокорейських військових.

До речі. Українські дрони 2 квітня 2024 року вже атакували завод з виробництва дронів на території "Алабуги". Для удару по цілі, яка розташована на відстані майже 1200 кілометрів, було застосовано легкий літак Cessna 172, який мав додаткові баки для пального. Ці пристрої були оснащені дистанційним управлінням та начинені вибухівкою.

Зазначимо, що Росія планує створити "Шахеди", які за допомогою штучного інтелекту" зможуть утворювати цілий "рой". Ці безпілотники, імовірно, будуть координувати між собою атаки з метою придушення української ППО.