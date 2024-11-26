Про це повідомило міністерство оборони країни-агресора, інформує 24 Канал.

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Росіяни зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили 5 ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі населеного пункту Лотарівка. Росіяни визнали, що унаслідок атаки пошкоджено РЛС. Також окупанти повідомили і про постраждалих.

За даними Міноборони країни-окупанта, 3 ракети нібито було знищено, з яких 2 влучили у ціль.

Ниття росіян

25 листопада ЗСУ випустили 8 ракет ATACMS по аеродрому Курськ-Східний. За даними росіян, 7 ракет нібито було збито, а одна влучила. Внаслідок цього поранено 2 військових.

При цьом росіяни, як завжди, взялись погрожувати. Тож, пообіцяли відповідь.

"Міністерство оборони Російської Федерації контролює обстановку, дії у відповідь готуються", – підсумували там.

Зауважте! Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 24 листопада українські війська влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 у Курській області. Якими саме боєприпасами було завдано удару, не повідомлялося.



При цьому OSINT-аналітики з'ясували, що Україна вперше завдала удару американськими балістичними ракетами ATACMS із касетною бойовою частиною по військовому аеродрому "Курськ-Східний" у Курській області.