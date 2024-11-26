Об этом сообщило министерство обороны страны-агрессора, информирует 24 Канал.

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Россияне отметили, что 23 ноября ВСУ ударили 5 ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. Россияне признали, что в результате атаки повреждена РЛС. Также оккупанты сообщили и о пострадавших.

По данным Минобороны страны-оккупанта, 3 ракеты якобы были уничтожены, из которых 2 попали в цель.

Плач россиян

25 ноября ВСУ выпустили 8 ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. По данным россиян, 7 ракет якобы были сбиты, а одна попала. В результате этого ранены 2 военных.

При этом россияне, как всегда, взялись угрожать. Поэтому, пообещали ответ.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", – подытожили там.

Заметьте! Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 24 ноября украинские войска попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Курской области. Какими именно боеприпасами был нанесен удар, не сообщалось.



При этом OSINT-аналитики выяснили, что Украина впервые нанесла удар американскими баллистическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по военному аэродрому "Курск-Восточный" в Курской области.