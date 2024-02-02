Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что именно в пушке заключается весь смысл такого типа оружия. Поэтому даже старые танки все-таки выполняют свою главную задачу – стреляют.

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России не хватает оружия

Вполне очевидно, что такими танками никто не пойдет на прорыв, ведь это серьезная цель для любого украинского средства поражения. Но учитывая пушку, эти танки еще можно использовать, они будут стрелять, из них даже удастся создать огневые точки.

Любой танк можно использовать как средство огневой поддержки. На нем есть боевая часть, то есть пушка. Более того, для этих пушек до сих пор есть снаряды, их удалось сохранить в достаточном количестве. Теперь россияне начинают все это применять,

– рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что это показатель того, что у страны-агрессора нет техники в том количестве, которая нужна ей для выполнения боевых задач. Также не хватает самих боеприпасов. Мы это видим даже, наблюдая за договоренностями Владимира Путина с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Количество изготовленных боеприпасов вдвое меньше, чем потребность в них при обороне, не говоря уже о наступлении. Поэтому используют старые танки к которым имеют боеприпасы, достают 50 – 70-летние ракеты, которые не выполняют своих задач, но все равно являются средством поражения. Россия привлекает все, что у нее осталось еще с советских времен,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

По его словам, танков и старых ракет может хватить еще на несколько месяцев, но дальше в оккупантов будут проблемы. Россияне это прекрасно понимают, поэтому Путин уже сейчас начинает ездить в страны, которые потенциально могут помочь ему с оружием.

Россия ежедневно несет потери на войне