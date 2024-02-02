Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що саме у гарматі полягає весь сенс такого типу зброї. Тому навіть досить старі танки все-таки виконують своє головне завдання – стріляють.
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Росії не вистачає зброї
Цілком очевидно, що такими танками ніхто не піде на прорив, адже це серйозна ціль для будь-якого українського засобу ураження. Але саме з огляду на гармату, ці танки ще можна використовувати, вони стрілятимуть, з них навіть вдасться створити вогневі місця.
Будь-який танк можна використовувати як засіб вогневої підтримки. На ньому є бойова частина, тобто гармата. Щобільше, для цих гармат досі є снаряди, їх вдалося зберегти у достатній кількості. Тепер росіяни починають все це застосовувати,
– розповів Роман Світан.
Він додав, що це показник того, що у країни-агресорки не має техніки у тій кількості, яка потрібна їй для виконання бойових завдань. Також бракує самих боєприпасів. Ми це бачимо навіть, спостерігаючи за домовленостями Владіміра Путіна з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.
Кількість виготовлених боєприпасів вдвічі менша, ніж їхня потреба при обороні, не кажучи вже про наступ. Тому використовують старі танки до яких мають боєприпаси, дістають 50 – 70-річні ракети, які не виконують своїх завдань, але все одно є засобом ураження. Росія залучає все, що у неї залишилося ще з радянських часів,
– наголосив полковник ЗСУ в запасі.
За його словами, танків і старих ракет може вистачити ще на кілька місяців, але далі в окупантів будуть проблеми. Росіяни це чудово розуміють, тому Путін уже зараз починає їздити в країни, які потенційно можуть допомогти йому зі зброєю.
Росія щодня зазнає втрат на війні
- Бійці спецпідрозділу ГУР МО знищили російський ракетний катер "Івановєц". Його називали гордістю флоту, а всього в окупантів їх було 3 одиниці. Катер атакували морськими дронами українського виробництва. Вороже судно вдалося ліквідувати під час рейду до озера Донузлав. Відомо про 6 прямих влучань в його корпус.
- Раніше у Криму, ймовірно, морські дрони уразили російський сторожовий корабель типу "Тарантул". Про це повідомили партизани руху "Атеш" та опублікували відповідні фото. Вони привітали росіян з втратою чергової важливої одиниці озброєння. Відомо, що затонулий корабель був викрадений окупантами ще у 2014 році. Відтоді вони використовували його для бойових цілей.
- Під Іловайськом вдалося ліквідувати понад два десятки операторів російських безпілотників. Там вони проходили навчання з підвищення кваліфікації. Про загибель своїх солдатів написали самі окупанти. Їхні телеграм-канали повідомили, що удар ЗСУ прийшовся по військовій частині в районі Іловайська, де саме відбувалися збори. Про їхнє проведення могли дізнатися через бот, який розповсюджував невідомим людям інформацію з координатами.