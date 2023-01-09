Как пояснили британские разведчики, по меньшей мере, с июня 2022 года ВВС России использовали Су-57 FELON для выполнения миссий против Украины.
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Эти миссии ограничивались полетами над территорией России и запуском ракет большой дальности класса "воздух – земля" или "воздух – воздух" по территории Украины.
По данным британской разведки, сразу пять самолетов FELON дислоцируются на авиабазе Актюбинск, где расположен 929-й Центр полетов. Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.
Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать вреда для репутации, сокращения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть при потере FELON через Украину,
– подчеркивают Минобороны Британии.
Как мы видим, страна-агрессорка по-настоящему ценит технику и оружие. Чего нельзя сказать о жизни их солдат.
Россияне чаще запускают дроны-разведчики: что это значит
- В последние дни россияне активизировали работу своих дронов-разведчиков. Это подтвердили и в воздушных силах ВСУ. Как пояснила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, это может свидетельствовать о том, что оккупанты выискивают, куда именно направить свои ракеты.
- Она добавила, что дроны-разведчики отличаются от хорошо знакомых нам дронов Shahed тем, что обычно не несут боезаряда. Однако сейчас развивается создание так называемого смешанного типа БпЛА, когда дрон-разведчик обнаруживает цель и может бросить заряд.