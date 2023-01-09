Як пояснили британські розвідники, щонайменше з червня 2022 року ВПС Росії використовували Су-57 FELON для виконання місій проти України.

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Ці місії обмежувалися польотами над територією Росії та запуском ракет великої дальності класу "повітря – земля" або "повітря – повітря" територією України.

Довідка. FELON – це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий літак п'ятого покоління, в якому використовуються технології малопомітності та передова авіоніка.

За даними британської розвідки, одразу 5 літаків FELON дислокуються на авіабазі Актюбінськ, де розташований 929-й Центр польотів. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.

Росія, швидше за все, віддає пріоритет тому, щоб уникнути шкоди для репутації, скорочення експортних перспектив та компрометації секретних технологій, які можуть виникнути у разі втрати FELON через Україну,

– наголошують Міноборони Британії.

Як ми бачимо, країна-агресорка по-справжньому цінує техніку та зброю. Чого неможна сказати про життя їхніх солдатів.

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