Об этом сообщил ряд российских СМИ ссылкой на Минобороны России. Отмечают, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты производился с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
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В минобороны страны-агрессора говорят, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Этот пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.
– сообщили в ведомстве.
Боевая часть ракеты упала на территории Казахстана
Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Впоследствии появилось видео запуска российской баллистической ракеты.
Испытание баллистической ракеты Россией: видео