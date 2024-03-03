В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что у этого "Ярса" интересная специфика. Для его пуска используется твердое топливо, а для "Тополь-М" – жидкое топливо.

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Какое между ними различие? Твердое топливо дешевле и проще в использовании. Там действие происходит благодаря химическим реакциям определенных сплавов, порошков и солей. Кроме того, его не нужно дозаправлять перед пуском ракеты. Именно такое оборудование является простым и менее мощным. В противовес этому жидкое топливо – дает большую мощность для ракеты. Чтобы его использовать нужно проделать больше технологической работы и более совершенных технологий.

Для сравнения – ракеты на твердом топливе делает Северная Корея. Тогда как США на жидком топливе. И даже Китай,

– рассказал Иван Тимочко.

"Это свидетельствует о том, что россияне постсоветскую технологическую ракету пытаются унифицировать или даже упростить, называя это как ноу-хау для того, чтобы попугать мир", – добавлю Тимочко.

Он отметил, что тех "Ярсов" есть около 15 – 20 штук. Тогда как "Тополь-М", которые они имеют, – более 60 ракет. Это межконтинентальная ракета, которая может нести ядерный заряд. Однако даже на таких небольших нюансах можно делать анализ о том, насколько российская технологическая машина, насколько Россия способна массово запускать высокотехнологичные, стратегические ракеты.

К этому стоит очень серьезно подходить. Однако по таким нюансам понимаем, что не все так красиво и мощно, как Путин пытается продемонстрировать.

"С другой стороны уверен, что такие его заявки на международном уровне воспринимаются очень серьезно", – добавил Тимочко.

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