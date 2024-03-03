В ефірі 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у цього "Ярсу" цікава специфіка. Для його пуску використовується тверде паливо, а для "Тополь-М" – рідке паливо.

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Яка між ними відмінність? Тверде паливо дешевше й простіше у використанні. Там дія відбувається завдяки хімічним реакціям певних сплавів, порошків та солей. Крім того, його не потрібно дозаправляти перед пуском ракети. Саме таке устаткування є простішим й менш потужним. Напротивагу цьому рідкепаливо – дає більшу потужність для ракети. Щоб його використовувати потрібно проробити більше технологічної роботи та більше досконалих технологій.

Для порівняння – ракети на твердому паливі робить Північна Корея. Тоді як США на рідкому паливі. Та навіть Китай,

– розповів Іван Тимочко.

"Це свідчить про те, що росіяни пострадянську технологічну ракету намагаються уніфікувати чи навіть спростити, називаючи це як ноу-хау для того, щоб полякати світ", – додам Тимочко.

Він зазначив, що тих "Ярсів" є біля 15 – 20 штук. Тоді як "Тополь-М", які вони мають, – понад 60 ракет. Це міжконтинентальна ракета, яка може нести ядерний заряд. Проте навіть на таких невеликих нюансах можна робити аналіз про те, наскільки російська технологічна машина, наскільки Росія спроможна масово запускати високотехнологічні, стратегічні ракети.

До цього варто дуже серйозно підходити. Проте за такими нюансами розуміємо, що не все так красиво та потужно, як Путін намагається продемонструвати.

"З іншого боку впевнений, що отакі його заявки на міжнародному рівні сприймаються дуже серйозно", – додав Тимочко.

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