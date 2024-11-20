На самом деле в первом сообщении говорилось о том, что в России собираются испытать ракету РС-26 "Рубеж" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сказал 24 Каналу главный редактор Defense Express Олег Катков. Затем начали дофантазировать относительно удара этой ракетой по Украине то, что она ядерная и тому подобное.

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Что известно о ракете "Рубеж"

РС-26 "Рубеж" – это баллистическая ракета средней дальности, первый полет которой состоялся еще в 2011 году. Разработка РС-26 на самом деле была завершена в 2015 году, но эта ракета нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Россия официально не поставила на вооружение РС-26 "Рубеж" и не включила ее в программу перевооружения вооруженных сил России до 2027 года. Однако летом 2024 года в Кремле заявили о том, что будут вести разработку ракет средней дальности.

На фоне этого вполне возможно, что россияне действительно смогли изготовить новые образцы РС-26 "Рубеж". Очевидно она создана на базе двух ступеней от межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" и "Ярс". Фактически речь идет о реинкарнации известной советской ракеты "Пионер" средней дальности,

– рассказал Катков.

Ракета "Рубеж" предназначена для поражения целей на дальности до 600 километров. Она может нести до 4 головок с ядерными боевыми частями с индивидуальным наведением. Каждая мощностью по 300 килотонн.

Обратите внимание! Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь сказал, что пока сложно сказать, сможет ли ЗРК Patriot сбить ракету "Рубеж". Ведь баллистическая траектория такой ракеты выше. То есть фактически это будет ракета, которую надо сбивать в стратосфере, а не тогда, когда она будет приближаться к цели.

Почему Россия не будет бить по Украине РС-26

Главный редактор Defense Express отметил, что никто не будет доверять миссию нанесения ядерного удара по Украине ракете "Рубеж", которая еще на стадии испытаний. Россия имеет значительно более надежные и доступные средства для ядерного поражения.

"Искандеры", Х-101, "Цирконы", "Кинжалы", Х-22 могут быть ядерными. Эти средства россияне используют на постоянной основе. Их запуск никоим образом не будет отличаться от запуска ракеты с конвенционной боевой частью. Поэтому для России нет необходимости использовать какую-то отдельную ракету для начала ядерной войны,

– отметил Катков.

К тому же одиночный запуск баллистической ракеты средней и межконтинентальной дальности со стороны России без уведомления США может привести к началу Третьей мировой войны.

Есть ли у НАТО аналог "Рубежа"

Ранее в Западной Европе были развернуты сотни баллистических ракет средней дальности под названием Pershing. Главный редактор Defense Express рассказал, есть ли сейчас в арсенале у стран НАТО, или США аналог ракете "Рубеж".

Проблема в том, что все ракеты Pershing I и Pershing II попилили в 1991 году. Причем ракеты Pershing I были на вооружении Бундесвера, но его тоже заставили отказаться от них в 1991 году,

– пояснил главный редактор Defense Express.

Сейчас в странах НАТО в целом нет баллистических ракет средней дальности. Только в США в составе одного дивизиона на мысе Канаверал есть система с гиперзвуковым планирующим блоком, которая имеет дальность 2000 километров. Пока она в экспериментальном статусе. Только в 2025 должна быть развернута первая батарея и в 2028 году вторая.

На самом деле ситуация для НАТО и США не очень положительная с этим "Рубежом", потому что Россия может довольно быстро масштабировать производство. В то же время США пошли другим путем – разработки совершенно новой ракеты с другими гиперзвуковыми возможностями,

– добавил Катков.

В Европе пока даже не идет речь о том, чтобы иметь на вооружении баллистические ракеты средней дальности. Максимум на что они пока замахнулись – проект ELSA. Это создание крылатой ракеты наземного базирования с дальностью примерно 1000 километров.