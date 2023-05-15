Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ Руслан Андрийко. По его словам, есть незначительное продвижение украинских бойцов вперед.
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"Оккупационные войска постоянно обстреливают передовые позиции. Я вчера вернулся, был 3 суток на наших огневых позициях. Постоянные обстрелы не прекращаются. Также мы наблюдаем обстрелы из тяжелого оружия: С-300, реактивные ракеты и штурмовая авиация", – отметил он.
Россияне меняют тактику
Андрийко отметил, что россияне делают выводы после своих поражений. К примеру, во время освобождения Изюма ВСУ заметили, сколько техники оставили оккупанты, убегая из города. В Херсоне вражеской техники уже не осталось.
Также офицер ВСУ утверждает, что ранее оккупанты наступали большими группами. Сейчас враг выбирает тактику малых групп. То есть 5 – 10 человек "прощупывают" позиции украинских бойцов и продвигаются. Это та малая часть российской армии, которая получше оснащена.
Кроме того, захватчики изменили тактику использования танков.
Если они раньше заходили целыми колоннами, сейчас их танки стреляют с закрытых огневых позиций. Таким образом они максимально обеспечивают свою технику. Техника, которая не пытается подъезжать поближе, сжигается противотанковыми средствами и высокоточной артиллерией,
– объяснил Андрийко.
Военный подчеркнул, что украинская артиллерия работает гораздо лучше. В общем, ВСУ очень усиливаются, но нельзя недооценивать оккупационное войско.
"Нельзя сказать, что это совершенно нелепая армия. Если говорить обо всем участке фронта, то есть определенные тенденции, когда россияне все-таки учатся и делают выводы", – добавил собеседник.
Андрийко об изменении тактики россиян: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Россия сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий все еще остаются Бахмут и Марьинка.
- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и БПЛА "Supercam".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей россиян.