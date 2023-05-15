Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ Руслан Андрийко. По его словам, есть незначительное продвижение украинских бойцов вперед.

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"Оккупационные войска постоянно обстреливают передовые позиции. Я вчера вернулся, был 3 суток на наших огневых позициях. Постоянные обстрелы не прекращаются. Также мы наблюдаем обстрелы из тяжелого оружия: С-300, реактивные ракеты и штурмовая авиация", – отметил он.

Россияне меняют тактику

Андрийко отметил, что россияне делают выводы после своих поражений. К примеру, во время освобождения Изюма ВСУ заметили, сколько техники оставили оккупанты, убегая из города. В Херсоне вражеской техники уже не осталось.

Также офицер ВСУ утверждает, что ранее оккупанты наступали большими группами. Сейчас враг выбирает тактику малых групп. То есть 5 – 10 человек "прощупывают" позиции украинских бойцов и продвигаются. Это та малая часть российской армии, которая получше оснащена.

Кроме того, захватчики изменили тактику использования танков.

Если они раньше заходили целыми колоннами, сейчас их танки стреляют с закрытых огневых позиций. Таким образом они максимально обеспечивают свою технику. Техника, которая не пытается подъезжать поближе, сжигается противотанковыми средствами и высокоточной артиллерией,

– объяснил Андрийко.

Военный подчеркнул, что украинская артиллерия работает гораздо лучше. В общем, ВСУ очень усиливаются, но нельзя недооценивать оккупационное войско.

"Нельзя сказать, что это совершенно нелепая армия. Если говорить обо всем участке фронта, то есть определенные тенденции, когда россияне все-таки учатся и делают выводы", – добавил собеседник.

Андрийко об изменении тактики россиян: смотрите видео

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