Враг использует технологии и хитрости, а также адаптируется к условиям боя, сохраняя инициативу на фронте. Такой информацией с 24 Каналом поделился командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф".

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Как изменилась тактика россиян с 2022 года

По словам "Скифа", основой наступательных действий россиян является использование малых пехотных групп. Пока эти группы не успели накопиться в определенных точках, они не являются приоритетной целью для артиллерии – из-за высокой стоимости и меньшей точности боеприпасов. Также такие небольшие группы сложно обнаружить и поразить FPV-дронами.

Враг собирает эти малые подразделения в посадках, зданиях – ближе к линии боевого соприкосновения. В определенный момент, при поддержке дронов, тяжелой бронированной техники, автомобилей и даже мотоциклов, россияне пытаются осуществить прорывы. Иногда им это удается, иногда – нет.

Враг применяет смешанные тактики, но основа – малые пехотные группы,

– подчеркнул военный.

В 2025 году наблюдается одно из самых масштабных наступлений со стороны России. Враг достиг определенного продвижения и одновременно активно влияет на логистические пути Вооруженных Сил Украины. Применяются комбинированные авиаудары, в частности с использованием "Шахедов" и "Гербер". Эти дроны в 2025 году стали значительно более распространенными и опасными, чем в предыдущие годы. Их влияние четко ощущается не только в украинских городах, но и непосредственно на фронте.

По сравнению с 2022 – 2023 годами, противник отошел от тактики полноценного развертывания взводных и ротных колонн в масштабных механизированных наступлениях.

Все это происходит менее медленно, но постоянно,

– отметил защитник.

Российские войска не столько прорывают оборону, сколько постепенно ее продавливают. Это приводит к росту потерь в живой силе, однако это не означает, что враг действует бездумно, просто "забрасывая мясом".

Да, эта тактика частично сохраняется, но одновременно противник активно применяет технические средства, маневры и определенные хитрости. На сегодня инициатива на фронте преимущественно находится на стороне врага, но военный надеется, что Силам обороны удастся перехватить ее и начать активные действия в ответ.

К слову, общие потери личного состава России уже превысили 1 013 000 бойцов. Только за минувшие сутки россияне потеряли 1 200 солдат.