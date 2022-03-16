Россия израсходовала свои ресурсы, – Арестович о попытках оккупанта перебросить наемников

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о "горячих точках" на территории Украины и резервах российского оккупанта.

По его словам, самые "горячие точки" на линии фронта в течение суток не изменились.

Важно Основные силы оккупанты направляют в зону ООС, – Арестович

При этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, что у них нет шансов на смену.

Он отметил, что Россия израсходовала свои ресурсы. Попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии, а также куски своих подразделений с Дальнего Востока пока им не удаются.

"То есть у них нет резервов. Как по нашей оценке, так и по оценке ведущих Западных специалистов", – подытожил Арестович.

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