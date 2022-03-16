За його словами, найбільш "гарячі точки" на лінії фронту протягом доби не змінилися.

Важливо Основні сили окупанти спрямовують у зону ООС, – Арестович

При цьому радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, що вони й не мають шансів на зміну.

Він зазначив, що Росія витратила свої ресурси. Спроби перекинути найманців з Сирії та Лівії, а також шматки своїх підрозділів з Далекого Сходу поки їм не вдаються.

"Тобто вони не мають резервів. Як за нашою оцінкою, так і за оцінкою провідних Західних фахівців", – підсумував Арестович.

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