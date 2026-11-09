В США впервые почувствовали реальное стремление России завершить войну, – Reuters

В США заявили, что впервые увидели признаки реальной готовности России завершить войну против Украины. Стороны непублично демонстрируют готовность к определенным компромиссам, в частности по территориальному вопросу.

Об этом американский чиновник заявил журналистам накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщает Reuters.

Что в США говорят о готовности России завершить войну?

По словам представителя американской администрации, Вашингтон пока с осторожным оптимизмом оценивает перспективы переговоров. Он подчеркнул, что впервые чувствует реальное желание Москвы завершить боевые действия.

"Впервые я чувствую, что с российской стороны есть реальное желание завершить конфликт",

– сказал американский чиновник.

В то же время он отметил, что обе стороны за кулисами демонстрируют определенную готовность к компромиссам в территориальном вопросе.

Однако, по его оценке, договоренности по территориям, скорее всего, появятся лишь в конце переговорного процесса. Сначала сторонам необходимо достичь согласия по другим важным вопросам, в частности, касающимся послевоенной архитектуры безопасности.

Какие вопросы будут обсуждаться на переговорах в Абу-Даби?

Одной из главных тем трехсторонних переговоров станут гарантии безопасности для Украины. В частности, стороны планируют обсудить возможность предоставления Киеву защиты, аналогичной той, что предусмотрена статьей 5 Североатлантического договора НАТО.

Эта статья предусматривает принцип коллективной обороны: нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех.

Кроме того, американский чиновник сообщил, что после переговоров в Абу-Даби специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф, вероятно, отправятся в Россию. Там они могут встретиться с Путиным.