Россия экономит ракеты, – военный эксперт

По всей линии фронта продолжаются страшные бои, ситуация там крайне напряженная и продолжаются ракетные обстрелы по тыловым городам. Оккупанты изо всех сил пытаются прорвать украинскую оборону. Высокая интенсивность будет продолжаться еще 4-5 дней, а затем россияне по чуть-чуть "выдохнутся".

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов. Он также добавил, что у врага осталось около 35% не вовлеченного в боях ресурса, а когда используют и его – нужно брать оперативную паузу и думать, что делать дальше.

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Главная проблема для Украины состоит в том, что интенсивность боевых действий пока не уменьшается. Что касается массированных обстрелов мирной территории Украины, то создается впечатление, что враг экономит ракеты. И россияне "придерживают" их на тот случай, когда случается какое-то событие,

– говорит эксперт.

На сегодняшний день можно сказать, что обстрелы прекратятся по двум причинам:

закончатся ракеты;

прекращение войны.

Есть ли шансы у армии оккупантов на успех

Что касается общей мобилизации, то вероятность ее объявления очень низкая. Такое решение вызовет социальный взрыв в России и может оказаться неконтролируемым пламенем, ведь большая часть общества ждет от Путина 9 мая хороших новостей.

Напомним, вчера, Одесса подверглась очередным ракетным обстрелам с территории Крыма. В результате которого погиб 15-летний мальчик, еще два человека попали в больницу с разными степенями повреждений. Россия не прекращает циничные обстрелы регионов, где нет активных боевых действий.

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