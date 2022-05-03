Россия экономит ракеты, – военный эксперт
По всей линии фронта продолжаются страшные бои, ситуация там крайне напряженная и продолжаются ракетные обстрелы по тыловым городам. Оккупанты изо всех сил пытаются прорвать украинскую оборону. Высокая интенсивность будет продолжаться еще 4-5 дней, а затем россияне по чуть-чуть "выдохнутся".
Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов. Он также добавил, что у врага осталось около 35% не вовлеченного в боях ресурса, а когда используют и его – нужно брать оперативную паузу и думать, что делать дальше.
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Главная проблема для Украины состоит в том, что интенсивность боевых действий пока не уменьшается. Что касается массированных обстрелов мирной территории Украины, то создается впечатление, что враг экономит ракеты. И россияне "придерживают" их на тот случай, когда случается какое-то событие,
– говорит эксперт.
На сегодняшний день можно сказать, что обстрелы прекратятся по двум причинам:
- закончатся ракеты;
- прекращение войны.
Есть ли шансы у армии оккупантов на успех
Что касается общей мобилизации, то вероятность ее объявления очень низкая. Такое решение вызовет социальный взрыв в России и может оказаться неконтролируемым пламенем, ведь большая часть общества ждет от Путина 9 мая хороших новостей.
Напомним, вчера, Одесса подверглась очередным ракетным обстрелам с территории Крыма. В результате которого погиб 15-летний мальчик, еще два человека попали в больницу с разными степенями повреждений. Россия не прекращает циничные обстрелы регионов, где нет активных боевых действий.
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