Впервые с 1996 года: Россия переносит экспорт металла в Арктику из-за угрозы ударов Украины

Россия впервые с 1996 года планирует экспортировать металл через арктический порт в Мурманске, чтобы снизить риски украинских ударов по судам в Черном море. По новому маршруту в Средиземное море планируется отправить более 65 тысяч тонн металла.

Об этом пишет Financial Times.

Россия перенаправляет экспорт металла через Мурманск

Для отправки груза в Мурманск уже доставили чугун в более чем 180 железнодорожных вагонах. Вероятным пунктом назначения является Турция, поскольку с 1 января 2026 года Европейский Союз запретил импорт российского чугуна.

Ранее российский чугун экспортировался через порт в Новороссийске. Последняя такая отгрузка состоялась 31 июля. Теперь Москва пытается использовать северный маршрут, чтобы снизить опасность для судоходства в Черном море.

Перевозка через Мурманск существенно увеличивает расходы российских экспортеров. Доставка груза в Турцию занимает примерно на 10 дней больше, чем морской маршрут через Черное море, а стоимость транспортировки почти удваивается.

Некоторым российским перевозчикам приходится дополнительно платить около 100 долларов за каждую тонну груза.

Переход на альтернативные маршруты связан с опасностью для судоходства в Черном море из-за атак с обеих сторон. По оценкам аналитиков, с начала 2023 года в регионе зафиксировано более 700 атак на российские и украинские суда.

Ранее Мурманский порт использовался преимущественно для экспорта российской нефти. Теперь Россия пытается переориентировать через него также перевозки металла и зерна.

Напомним, Министерство экономического развития России впервые за пять лет официально зафиксировало спад в промышленном секторе страны. Вместо ожидаемого роста на 0,6% по итогам 2026 года теперь прогнозируется падение на 0,2%. В августе промышленное производство уже сократилось на 0,8% в годовом исчислении.

В СЗРУ объясняют негативную динамику переводом российской экономики на "военные рельсы", высокой инфляцией, валютными колебаниями и дорогостоящими кредитами, которые сдерживают внутренний спрос и развитие бизнеса. Дополнительным фактором стало сокращение государственного оборонного заказа, поэтому сворачивание производства затрагивает даже предприятия военно-промышленного комплекса.

Больше всего пострадали автомобильная промышленность, строительство, агросектор и химическая отрасль, а российская металлургия потеряла 5,2% объемов производства. Выпуск лифтов в России сократился на 20%, грузовых вагонов – на 30%, а добыча нефти к концу года может упасть до самого низкого уровня за 17 лет.

Кроме того, 65 российских регионов стали дотационными и не могут обходиться без финансовой помощи из федерального центра.