Соответствующее заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля. Об этом сообщает 24 канал.

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Россия, когда мы говорим Россия – все-таки это целый народ. И поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что "сейчас на оккупированных территориях много провокаций, но мы должны сохранять спокойствие".

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