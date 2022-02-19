Відповідну заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 19 лютого. Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

Росія, коли ми говоримо Росія – все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що "зараз на окупованих територіях багато провокацій, але ми повинні зберігати спокій".

Війська Росії біля України

Володимир Зеленський заявив, що нині поблизу кордонів України стоїть 150 тисяч військ Росії.

У міністерстві оборони США, як і раніше не бачать того, що Росія відводить війська від кордонів.

Водночас секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко поінформував, що у Росії – великі проблеми з армією.

Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

Виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції: дивіться відео