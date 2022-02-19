Відповідну заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 19 лютого. Про це повідомляє 24 канал.
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Росія, коли ми говоримо Росія – все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу,
– сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що "зараз на окупованих територіях багато провокацій, але ми повинні зберігати спокій".
Війська Росії біля України
- Володимир Зеленський заявив, що нині поблизу кордонів України стоїть 150 тисяч військ Росії.
- У міністерстві оборони США, як і раніше не бачать того, що Росія відводить війська від кордонів.
- Водночас секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко поінформував, що у Росії – великі проблеми з армією.
Виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції: дивіться відео