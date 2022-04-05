Россия – это маньяк, который никогда не оставит в покое соседние страны, – Тизенгаузен

Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины и пытается захватить нашу страну. Похоже, агрессор не собирается останавливаться.

Более того, если не остановить зверства в Украине, Кремль никогда не оставит в покое и другие страны. Об этом сказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.

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По его словам, с Россией разговаривать нет никакого смысла.

Россия – это маньяк и агрессор, который никогда не даст покоя всем граничащим с ней государствам.

– считает Тизенгаузен.

Он уверен, что с определенной частотой Россия и дальше будет пытаться ворваться в другие страны и ограничить суверенитет соседних государств. Такое будет происходить даже при следующем правителе.

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